Пятая волна COVID-19: в Европе назвали непривитых "вирусными бомбами"

Руководство стран Европейского Союза опасается прихода пятой волны COVID-19. Все это на фоне ежедневного увеличения количества новых больных в мире.

"Непривитые – это вирусные бомбы"

При этом уровень смертности остается относительно низким благодаря вакцинации. Поэтому они готовятся вводить более жесткие ограничения для всех непривитых от коронавируса.

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Президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что "непривитые – это вирусные бомбы".

Он призвал обновить схему паспортов вакцинации. То есть, он считает, что две дозы вакцины недостаточно – и призывает прививать граждан третьей дозой, в частности, медицинских работников.

Такое заявление Рено Мюзелье сделал после решения руководства Германии ужесточить карантинные меры для непривитых людей. Однако после этого высказывания политика остро раскритиковали.

В Германии тоже готовятся к ужесточению ограничений

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что четвертая волна COVID-19 полностью накрыла страну. В связи с ухудшением ситуации она призвала региональных лидеров принять меры по введению более жестких карантинных ограничений.

В частности, власти предлагают заставить людей обязательно показывать документ о вакцинации или негативном тесте на COVID-19 в общественном транспорте и на работе.

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Ситуация в Украине

В Украине, по состоянию на 18 ноября, требованиям желтой зоны карантина отвечают только:

Кировоградская;

Тернопольская;

Черновицкая область.

Однако даже там Минздрав хочет ужесточить правила карантина. В частности, там планируется ввести обязательный полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей заведений.