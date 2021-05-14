Умерший мужчина родом из Одесской области, на момент смерти ему был всего 31 год. В течение последних 6 месяцев он работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).

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Выяснилось, что мужчина не получал противомалярийные препараты во время рейса.

В ходе эпидрасследования стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков. Все они граждане Украины, которые одновременно вернулись на родные земли. Двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.

Что известно о других больных малярией в Украине

Больной с Херсонщины обратился за помощью на 7 день после болезни, когда узнал, что двое из его коллег заболели малярией, а один умер. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя связаться пока не удалось.

Согласно опросам больных, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Центр общественного здоровья уже направил к владельцу судна соответствующий запрос.

Другой больной – 43-летний одессит, который на протяжении последних 5 месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы.

Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявлений симптомов: повышения температуры до 39°С, озноба, потливости, слабости и головной боли. До этого больной принимал жаропонижающие препараты.

Уже на следующий день состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному назначили специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационную терапию.

Также в конце апреля в Херсоне зарегистрировали еще один случай завезенной тропической малярии – у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур). Больной проходил медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии, но профилактическое лечение против болезни не принимал.

Центр общественного здоровья направил запрос в Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте относительно наличия на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа.

Малярия – что это? Это угрожающее жизни заболевание, которое передается через укусы комаров. Болезнь поддается профилактике и даже лечению, если вовремя принять меры. Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америк. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний завезены.

Обычно симптомы малярии появляются через 10 – 15 дней после укуса инфицированного комара. Среди первых симптомов: лихорадка и головная боль. Но они могут проявляться слабо, что затрудняет обнаружение малярии.

Но также симптомы могут возникнуть даже через год после укуса. Поэтому если даже через год после путешествия у вас появились симптомы гриппа или повысилась температура – немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок, отметили в Центре общественного здоровья.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после появления симптомов, потому что малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.