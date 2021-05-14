Умерший мужчина родом из Одесской области, на момент смерти ему был всего 31 год. В течение последних 6 месяцев он работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).
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Выяснилось, что мужчина не получал противомалярийные препараты во время рейса.
В ходе эпидрасследования стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков. Все они граждане Украины, которые одновременно вернулись на родные земли. Двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в Херсоне и Николаеве.
Что известно о других больных малярией в Украине
- Больной с Херсонщины обратился за помощью на 7 день после болезни, когда узнал, что двое из его коллег заболели малярией, а один умер. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.
- Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя связаться пока не удалось.
- Согласно опросам больных, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Центр общественного здоровья уже направил к владельцу судна соответствующий запрос.
- Другой больной – 43-летний одессит, который на протяжении последних 5 месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы.
- Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявлений симптомов: повышения температуры до 39°С, озноба, потливости, слабости и головной боли. До этого больной принимал жаропонижающие препараты.
- Уже на следующий день состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному назначили специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационную терапию.
- Также в конце апреля в Херсоне зарегистрировали еще один случай завезенной тропической малярии – у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур). Больной проходил медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии, но профилактическое лечение против болезни не принимал.
- Центр общественного здоровья направил запрос в Лабораторный центр Минздрава на водном транспорте относительно наличия на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа.
Это угрожающее жизни заболевание, которое передается через укусы комаров. Болезнь поддается профилактике и даже лечению, если вовремя принять меры.
Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америк. В Украине все зарегистрированные случаи заболеваний завезены.
Обычно симптомы малярии появляются через 10 – 15 дней после укуса инфицированного комара. Среди первых симптомов: лихорадка и головная боль. Но они могут проявляться слабо, что затрудняет обнаружение малярии.
Но также симптомы могут возникнуть даже через год после укуса. Поэтому если даже через год после путешествия у вас появились симптомы гриппа или повысилась температура – немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок, отметили в Центре общественного здоровья.