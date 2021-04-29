Глава Минздрава напомнил, что в марте Украина получила первую партию в 215 тысяч доз. Всего предусмотрен контракт на 1,9 миллиона вакцин.

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Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз из нашего контракта на 1,9 млн доз,

– рассказал Степанов.

Что известно о Sinovac

Вводить препарат нужно двумя дозами. На третьем этапе испытаний вакцина показала эффективность в 50,38% и может быть действенной против различных штаммов болезни, а в марте "Лекхим" (компания-посредник) отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет более 83,5%.

CoronaVac – как действует вакцина Препарат CoronaVac – инактивированная вакцина. Он действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

Главные преимущества этой вакцины – не требует особых условий для хранения и сравнительно недорогая.

Известно, что за 1 913 316 доз Украина заплатила миллиард гривен — по 504 гривны за каждую.