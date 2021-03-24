Пьют зелье, а в последнюю минуту их привозят в больницу, – гендиректор Днепропетровской больницы
Именно в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизнь украинским защитникам, получившим ранения на Донбассе. Однако в заведении также принимают больных коронавирусом. По словам гендиректора медучреждения Сергея Рыженко, ежедневно привозят все больше тяжелых больных.
Источник:"Гордон"
О том, как больница справляется с наплывом коронавирусных больных, Рыженко рассказал в интервью. Ситуация такая же, как и в ноябре, когда наплыв был наибольшим.
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Коронавируса снова стало много, – Рыженко
Рыженко говорит, что ежедневно принимают с десяток тяжелых пациентов, которых сразу направляют в реанимацию.
Я не знаю, как это назвать правильно: третья волна или восстановленная вторая. Но коронавируса снова стало много. И людям необходима помощь. Все наши ковидные отделения стали работать в полную силу,
– пояснил Рыженко.
Медик рассказал, что сейчас в больнице 22 человека находятся в реанимации и дышат с помощью аппаратов. Несколько уменьшился поток больных COVID-19 в феврале, именно поэтому, отметил Рыженко, и карантины, и локдауны – это лучше для больных.
Больные пытаются лечиться самостоятельно
Часто проблема в том, что больные считают, что им под силу излечиться от недуга самостоятельно.
Пьют травы, пьют разные снадобья, о которых рассказывают соседи. В последнюю минуту, когда теряют сознание в подъезде, их привозят в больницу. И они сразу попадают в реанимацию. Многие из тех, кто сейчас тяжелый, верили до последнего, что могут вылечиться дома,
– пояснил врач.
Рыженко отмечает, с болезнью следует быть настороже. Ведь любое проявление болезни, особенно – удушье и лихорадка, может привести к осложнениям.
Что известно о коронавирусе на Днепропетровщине?
По состоянию на 24 марта в области выявили 85 298 случаев коронавируса, из них 2 228 – летальные. Выздоровели почти 73 тысячи человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 785 человек.
Данные СНБО
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