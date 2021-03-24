Именно в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасают жизнь украинским защитникам, получившим ранения на Донбассе. Однако в заведении также принимают больных коронавирусом. По словам гендиректора медучреждения Сергея Рыженко, ежедневно привозят все больше тяжелых больных.

О том, как больница справляется с наплывом коронавирусных больных, Рыженко рассказал в интервью. Ситуация такая же, как и в ноябре, когда наплыв был наибольшим.

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Коронавируса снова стало много, – Рыженко

Рыженко говорит, что ежедневно принимают с десяток тяжелых пациентов, которых сразу направляют в реанимацию.

Я не знаю, как это назвать правильно: третья волна или восстановленная вторая. Но коронавируса снова стало много. И людям необходима помощь. Все наши ковидные отделения стали работать в полную силу,

– пояснил Рыженко.

Медик рассказал, что сейчас в больнице 22 человека находятся в реанимации и дышат с помощью аппаратов. Несколько уменьшился поток больных COVID-19 в феврале, именно поэтому, отметил Рыженко, и карантины, и локдауны – это лучше для больных.

Больные пытаются лечиться самостоятельно

Часто проблема в том, что больные считают, что им под силу излечиться от недуга самостоятельно.

Пьют травы, пьют разные снадобья, о которых рассказывают соседи. В последнюю минуту, когда теряют сознание в подъезде, их привозят в больницу. И они сразу попадают в реанимацию. Многие из тех, кто сейчас тяжелый, верили до последнего, что могут вылечиться дома,

– пояснил врач.

Рыженко отмечает, с болезнью следует быть настороже. Ведь любое проявление болезни, особенно – удушье и лихорадка, может привести к осложнениям.

Важно! Из-за сложной ситуации с заболеваемостью на коронавирусом в Днепре решили ввести локдаун. Ограничения начнут действовать с четверга, 25 марта.