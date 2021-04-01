Симптомы синдрома раздраженного кишечника облегчаются у пациентов, которые принимают плацебо и знают об этом. Это может решить этические вопросы применения таких препаратов.

Проблема применения плацебо

Принято считать, что плацебо-эффект развивается только когда человек, который принял не настоящие лекарства, считает их настоящими. Новое исследование показало, что это не так: при некоторых болезнях осведомленное употребление плацебо может давать лечебный эффект. То есть, пациентов можно и не "обманывать".

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Назначение плацебо с согласия больного важно с этической точки зрения. Дело в том, что его применение без ведома человека считается неэтичным.

Как происходило новое исследование

В новом исследовании приняли участие 262 человека, страдающих от синдрома раздраженного кишечника (СРК), тяжелой или средней степени тяжести. Их разделили на три группы: участники первой получали плацебо открыто, второй – плацебо под видом лекарств, третьей – не получали лекарств.

Людям, которые получали плацебо открыто говорили, что эти таблетки не имеют фармакологического действия, но могут улучшить их состояние, благодаря плацебо-эффекту.

Плацебо – что это? Плацебо называют любые вмешательства, у которых нет лечебного эффекта. Это могут быть не только таблетки и инъекции, но и медицинские процедуры. Плацебо используют в клинических исследованиях, чтобы оценить эффект настоящих лечебных вмешательств.

Плацебо, которое подействовало

Через шесть недель после начала исследования симптомы СРК у людей, получавших плацебо, значительно стали легче по сравнению с показателями контрольной группы.

Но различий между двумя плацебо-группами не оказалось – степень облегчения была примерно одинаковой у людей, получавших плацебо "обманно" и у тех, кто получал его открыто. Существенное облегчение симптомов наблюдалось примерно у 70% участников, получавших плацебо в любом виде, и у 54% людей, которые не получали лечение.