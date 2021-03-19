Американские исследователи из Ратгерского университета на примере беременных крыс обнаружили, что плацента млекопитающих не может блокировать наночастицы пластика.

Ученые заявили, что микропластик может попасть через плаценту матери в сердце, мозг и другие органы плода.

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Авторы исследования начали исследовать это после появления информации о том, что в плаценте человека нашли микрочастицы пластика. Заметим, что пока неизвестно влияние на организм крошечных пластиковых частиц.

Микропластик – что это? Микропластик – это результат деградации пластиковых предметов, находящихся в окружающей среде, размером менее 5 мм. Он содержит вещества, которые могут негативно влиять на эндокринную систему человека. Из окружающей среды различными способами (от пакетированного чая до бутылочек для детского кормления) частицы микропластика могут попасть в живые организмы.

Как проходил эксперимент

Ученые поместили наночастицы в трахеи крыс – это примерно 60% от количества, которое за день получает беременная женщина.

Частицы для работы создали из полистирола – одной из пяти пластмасс, что есть в окружающей среде. Их пометили флуоресцентным химическим веществом, чтобы можно было легко увидеть.

Результат исследования

Наночастицы пересекли плаценту примерно через 90 минут после того, как матери их вдохнули.

Кроме того, средний вес плодов тех крыс, которые вдыхали пластик, уменьшался.

Профессор Фиби Стейплтон из Ратгерского университета, заявила, что ученым еще предстоит провести дополнительные исследования, ведь их работа "отвечает на некоторые вопросы и задает другие".

Сейчас мы знаем, что частицы могут проникать в плод, но не имеем достаточно данных относительно того, находятся ли они там или же организм просто отгораживает их, поэтому дополнительной токсичности нет,

– подчеркнула Фиби Стейплтон.