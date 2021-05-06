Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал, что в апреле в Украине должны были провести более 2,5 миллиона вакцинаций от коронавируса. Это было указано в Национальном плане прививок.

К теме Когда в Украине запустят COVID-сертификаты: ответ Минздрава

В итоге в стране вакцинировано менее чем 800 тысяч граждан. И это несмотря на то, что плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме.

При этом Ганиченко подчеркнул интересную деталь – запланированное количество прививок была вдвое выше запланированного в поставках количество вакцин.

Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрена поставка 22 миллионов доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 миллионов доз вакцин,

– отметил он.

Руководитель KSE добавил, что в план пока не внесли 20 миллионов доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна. Также в KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между в следующие месяцы.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова