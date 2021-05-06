Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал, что в апреле в Украине должны были провести более 2,5 миллиона вакцинаций от коронавируса. Это было указано в Национальном плане прививок.
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В итоге в стране вакцинировано менее чем 800 тысяч граждан. И это несмотря на то, что плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме.
При этом Ганиченко подчеркнул интересную деталь – запланированное количество прививок была вдвое выше запланированного в поставках количество вакцин.
Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрена поставка 22 миллионов доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 миллионов доз вакцин,
– отметил он.
Руководитель KSE добавил, что в план пока не внесли 20 миллионов доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна. Также в KSE ожидают, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между в следующие месяцы.
Темпы вакцинации в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За прошедшие сутки, 5 мая, от коронавируса вакцинировали 24 494 человек.
- В целом с начала прививочной кампании прививки получили лишь 783 812 граждан Украины. Из них завершили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) всего 419 человек.
- По состоянию на 5 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 519 165 жителей страны.