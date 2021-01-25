В Украине в полночь 25 августа завершился локдаун. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, пока правительство не планирует весной вводить еще одни жесткие карантинные ограничения. Что касается зимнего периода, то должен действовать адаптивный карантин.

Детали заявления Степанова

Как отметил министр, Кабмин выбирал даты для усиленного карантина именно с 8 по 24 января, исходя из наименьшей активности в экономике. Также повлиял и прогноз Минздрава по заболеваемости коронавирусом. Об этом Степанова заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю – маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрываются работа спортзалов... целые сектора экономики,

– пояснил чиновник.

Он добавил, что стратегия министерства заключалась в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7 – 10 дней мы смотрим как меняется ситуация и регионах и планируем перейти к адаптивному карантину ", – констатировал Степанов.

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Главное об адаптивном карантине

Он предусматривает разделение территории Украины на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Для каждой из них предусмотрены свои карантинные ограничения.

Самые легкие – в зеленой зоне , а наиболее строгие – в красной, где населенный пункт фактически живет в режиме локдауну.

Обычно карантинные зоны устанавливали на 14 суток.

В карантинные зоны попадали как отдельные города и села, так и целые район – в зависимости от эпидситуации.