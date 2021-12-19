Пластик повреждает клетки мозга человека: новое исследование

Микропластик уже стал частью нашей жизни – и несет непоправимый вред нашему здоровью. Новое исследование показало, что частицы, которые употребляет человек вместе с водой или пищей, могут повредить клетки мозга.

Ученые из Британской медицинской школы Халл-Йорка обнаружили, что пластик не только наносит вред окружающей среде, но и может быть причиной проблем со здоровьем. Пластмасс, который создали для того, чтобы предотвратить уничтожение природы, теперь стали едва ли не самой большой проблемой для планеты и человека.

Читайте также Собирал пластик 20 лет: о 90-летнем рыбаке-экоактивисте сняли фильм

В большинстве случаев пластик не разлагается – такие отходы дрейфуют в океане и влияют на жизнь морских животных.

Что известно о пластиковых загрязнениях По состоянию на 2020 год на дне Мирового океана лежит более 14 миллионов тонн пластика. Мусор образует так называемые "океаны мусора" – территории могут достигать 15 миллионов квадратных километров. Океаны мусора есть в Атлантике, регионах Тихого океана и в Индийском океане. Пластик измельчается – образуются микрочастицы, которые можно проглотить или вдохнуть.

Новое исследование показало, что повышенное количество пластика потенциально может иметь некоторые токсические эффекты, воздействуя на клетки человека. Морские существа потребляют микропластик через океанические отходы, и он в значительной степени попадает в пищевую цепь.

Микропластик влияет на здоровье / Фото Unsplash

Ученые определили, что микропластик способен разрушать клетки легких человека и нарушать деятельность мозга. Такое исследование проводилось впервые.

Во время токсикологических тестов мы обнаружили гибель клеток и аллергические реакции как потенциальные последствия глотания или вдыхания высокого уровня микропластика,

– сказал Евангелос Данопулос, ведущий автор исследования.

Концентрация микропластика, который обнаружили в анализах кала, демонстрирует скорость, с которой мы потребляем частицы. Повышенная концентрация пластика также приводит к окислительному стрессу, вызывая повреждение клеток или тканей.