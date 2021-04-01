Плацебо діє навіть, якщо пацієнти знають, що приймають несправжні ліки
Симптоми синдрому подразненого кишківника полегшуються у пацієнтів, які приймають плацебо і знають про це. Це може вирішити етичні питання застосування таких препаратів.
Источник:Pain
Проблема застосування плацебо
Заведено вважати, що плацебо-ефект розвивається тільки коли людина, яка прийняла не справжні ліки, вважає їх справжніми. Нове дослідження показало, що це не так: при деяких хворобах обізнане вживання плацебо може давати лікувальний ефект. Тобто, пацієнтів можна й не "обманювати".
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Призначення плацебо за згодою хворого важливо з етичної точки зору. Річ у тім, що його застосування без відома людини вважається неетичним.
Як відбувалося нове дослідження
У новому дослідженні взяли участь 262 людини, які страждають від синдрому подразненого кишківника (СПК), важкого або помірного ступеня тяжкості. Їх розділили на три групи: учасники першої отримували плацебо відкрито, другої – плацебо під виглядом ліків, в третій – не отримували ліків.
Людям, які отримували плацебо відкрито, говорили, що ці таблетки не мають фармакологічну дію, але можуть поліпшити їхній стан, завдяки плацебо-ефекту.
Плацебо, яке подіяло
Через шість тижнів після початку дослідження симптоми СРК у людей, які отримували плацебо, значно полегшилися в порівнянні з показниками контрольної групи.
Але відмінностей між двома плацебо-групами не виявилося – ступінь полегшення була приблизно однаковою у людей, які отримували плацебо "обманно" і у тих, хто отримував його відкрито. Істотне полегшення симптомів спостерігалося приблизно у 70% учасників, які отримували плацебо в будь-якому вигляді, і у 54% людей, які не отримували лікування.
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