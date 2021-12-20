Что известно о клиническом случае

Рассказал об эмбриональной аномалии педиатр Майкл Нарви, который обнаружли у 33-летней пациентки. Женщина обратилась в клинику после 14 дней менструального кровотечения.

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Сонограмма показала удивительный источник ее симптомов: то, что они нашли в печени, это… ребенок,

– рассказал Нарви.

У женщины была чрезвычайно редкая форма внематочной беременности, при которой "оплодотворенная яйцеклетка имплантируется и произрастает за пределы основной полости матки".

Какие симптомы были у женщины

Кроме того, что эмбрион растет там, где этого не должно быть, симптомы этого состояния включают в себя:

вагинальное кровотечение,

боли в области таза и живота.

Врач Нарви также рассказал, что при других типичных внематочных беременностях оплодотворенная яйцеклетка попадает в фаллопиевую трубу, но в редких случаях может оторваться от выхода яйцеклетки и остановиться в брюшной стенке.

Однако случай этой пациентки был еще более редким, поскольку эмбрион "попал в печень".

Беременность не сохранили

Врач также отметил, что, к сожалению, такой случай может быть опасен как для матери, так и для плода, поскольку эмбрион редко может развиваться должным образом вне матки.

Медикам удалось спасти жизнь пациентки, они не смогли спасти ее будущего ребенка.

Внимание! За 35 лет во всем мире было зарегистрировано 14 подобных беременностей.

Что известно о случаях внематочной беременности

Случаи зарождения плода в плоде встречаются примерно один раз в каждые 500 тысяч рождений. Известно, что частота случаев возникновения заболевания выше в старшей возрастной категории (26 – 35 лет).