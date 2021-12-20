Плод развивался в печени: редкий случай внематочной беременности

Врач из Канады рассказал о редком случае внематочной беременности – эмбрион развивался в печени. К сожалению, это могло представлять опасность для жизни и здоровья женщины.

Что известно о клиническом случае

Рассказал об эмбриональной аномалии педиатр Майкл Нарви, который обнаружли у 33-летней пациентки. Женщина обратилась в клинику после 14 дней менструального кровотечения.

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Сонограмма показала удивительный источник ее симптомов: то, что они нашли в печени, это… ребенок,

– рассказал Нарви.

У женщины была чрезвычайно редкая форма внематочной беременности, при которой "оплодотворенная яйцеклетка имплантируется и произрастает за пределы основной полости матки".

Какие симптомы были у женщины

Кроме того, что эмбрион растет там, где этого не должно быть, симптомы этого состояния включают в себя:

вагинальное кровотечение,

боли в области таза и живота.

Врач Нарви также рассказал, что при других типичных внематочных беременностях оплодотворенная яйцеклетка попадает в фаллопиевую трубу, но в редких случаях может оторваться от выхода яйцеклетки и остановиться в брюшной стенке.

Однако случай этой пациентки был еще более редким, поскольку эмбрион "попал в печень".

Беременность не сохранили

Врач также отметил, что, к сожалению, такой случай может быть опасен как для матери, так и для плода, поскольку эмбрион редко может развиваться должным образом вне матки.

Медикам удалось спасти жизнь пациентки, они не смогли спасти ее будущего ребенка.

Что известно о случаях внематочной беременности

! За 35 лет во всем мире было зарегистрировано 14 подобных беременностей.

Случаи зарождения плода в плоде встречаются примерно один раз в каждые 500 тысяч рождений. Известно, что частота случаев возникновения заболевания выше в старшей возрастной категории (26 – 35 лет).