В то время, как в мире еще с декабря вакцинируют от COVID-19, в Украине на первую небольшую партию в 700 тиcяч доз ждут не раньше февраля. Однако речь идет не о наиболее известном американо-немецком препарате Modrna или Pfizer, а китайском Sinovac Biotech.

Если первые вакцины доказали эффективность в 90%, то азиатская – на 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов убеждал, что ситуация не критическая, сообщает 24 канал.

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"Если компания не будет соответствовать этим стандартам, эффективности, которую мы заложили не менее 70% и не будет действовать этот договор, то компания возмещает средства государству в полном объеме", – отметил Степанов.

В то же время владелец компании-поставщика заверил, что их препарат ничем не уступает более известным.

Чем скандальна компания-поставщик

Впрочем к поставщику не меньше вопросов, чем к китайской вакцине. Как вспоминают эксперты, именно компания "Лекхим" была причастна к схемам Богатыревой – министра здравоохранения времен Януковича, которая прославилась коррупционными схемами по закупке медицинских препаратов.

Эта компания была на слуху из-за тендеров Богатыревой, так же как компания ЗАО "Технолог", потому что обеими этими компаниями владеет один человек – Валерий Печаев,

– сказала исполнительный директор БФ Пациенты Украины Инна Иваненко.

"Компания ЗАО "Технолог" продавала Министерству здравоохранения лекарства для детей, которые не то, что не лечили, они им вредили", – добавила Иваненко.

К чему прибегает Степанов

Поэтому во времена Богатыревой в министерстве через компании-прокладки зарабатывали 40% в тендерах. Именно к этой схеме, как отметили эксперты, сейчас пытается вернуться Максим Степанов.

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Закупкой лекарств должно заниматься Государственное предприятие "Медицинские закупки". Однако министерство заблокировало работу профильного предприятия. И фактически без помощи других начало выбирать, у кого и за какую стоимость покупать – это ведет не только к коррупции.

Это риск невыгодных закупок и поздних поставок. Министерство является довольно неэффективным закупщиком. Там возможностей профессиональных нет. Министерство создано для совсем другого,

– заверил директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Теперь же правительство решило передать право покупать вакцину международной организации Crown Agents. Впрочем, по информации СМИ, этот предшественник берет процент за услуги – до 5% от контракта.

"Во-первых, работа ГП "Медицинские закупки" крайне неэффективна. Неэффективной я считаю именно организацию работы со стороны руководства этой компании", – пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Что известно о работе "Медицинских закупок"

На самом деле "Медицинские закупки" давно вели переговоры с индийской компанией – крупнейшим производителем вакцины, который сотрудничает с более чем 150 странами. Когда же дошли до финального этапа, министерство без причин просто отменило подписание договора. Хоть и препарат стоил 3 доллара, то есть в 5 раз меньше китайской вакцины.

Министр здравоохранения Максим Степанов фактически срывал переговорную процедуру на международном рынке. Если все начали переговоры еще летом, то Степанов поручил закупку лишь 10 декабря,

– заверила член комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады Ольга Стефанишина.

Эта ситуация разозлила Офис Президента. На Банковой дали поручение вести переговоры с послами. Мол, вдруг Европа поделится своими запасами. Ранее Максим Степанов заверил, что идут переговоры с другими производителями.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала