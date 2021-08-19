Госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.

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За сутки лаборатории провели 50593 тестирований на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 23 612
  • методом ИФА – 7 968
  • экспресс-тестами – 19 013

Статистика коронавируса в регионах:

  • Киев – 245 случаев;
  • Винницкая область – 72 случая;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 61 случай;
  • Донецкая область – 69 случаев;
  • Житомирская область – 42 случая;
  • Закарпатская область – 18 случаев;
  • Запорожская область – 80 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 58 случаев;
  • Киевская область – 58 случаев;
  • Кировоградская область – 10 случаев;
  • Луганская область – 52 случая;
  • Львовская область – 57 случаев;
  • Николаевская область – 22 случая;
  • Одесская область – 105 случаев;
  • Полтавская область – 38 случаев;
  • Ровненская область – 17 случаев;
  • Сумская область – 48 случаев;
  • Тернопольская область – 87 случаев;
  • Харьковская область – 130 случаев;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 59 случаев;
  • Черкасская область – 44 случая;
  • Черновицкая область – 82 случая;
  • Черниговская область – 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала