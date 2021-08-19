Госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.

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За сутки лаборатории провели 50593 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 23 612

методом ИФА – 7 968

экспресс-тестами – 19 013

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 270 226 человек. По состоянию на 19 августа выздоровели 2 199 118 из них. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 53 368 пациентов.

Статистика коронавируса в регионах:

Киев – 245 случаев;

Винницкая область – 72 случая;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 61 случай;

Донецкая область – 69 случаев;

Житомирская область – 42 случая;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 58 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 57 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 105 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровненская область – 17 случаев;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 87 случаев;

Харьковская область – 130 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 59 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 82 случая;

Черниговская область – 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.