Тенденция: в Украине заболели COVID-19 вдвое больше, чем выздоровели
19 августа 2021 , 08:23Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1560 человек, среди них 90 детей и 35 медработников. Больше всего больных зарегистрировали в Киеве.
Госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.
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За сутки лаборатории провели 50593 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 23 612
- методом ИФА – 7 968
- экспресс-тестами – 19 013
Статистика коронавируса в регионах:
- Киев – 245 случаев;
- Винницкая область – 72 случая;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 61 случай;
- Донецкая область – 69 случаев;
- Житомирская область – 42 случая;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 80 случаев;
- Ивано-Франковская область – 58 случаев;
- Киевская область – 58 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 57 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 105 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровненская область – 17 случаев;
- Сумская область – 48 случаев;
- Тернопольская область – 87 случаев;
- Харьковская область – 130 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 59 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 82 случая;
- Черниговская область – 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала