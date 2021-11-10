Плохой сон усугубляет течение COVID-19

Новое исследование клиники Кливленда показало, что у людей с нарушениями сна значительно более высокие риски госпитализации и смерти в результате коронавируса.

Согласно результатам исследования, у пациентов с нарушением дыхания во сне и связанной со сном гипоксией не возникает повышенного риска развития COVID-19. Но прогноз заболевания у них оказался хуже на 31%.

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Это исследование улучшило наше понимание связи между нарушениями сна и риском неблагоприятных последствий COVID-19. Оно предполагает, что биомаркеры воспаления могут опосредовать эту взаимосвязь,

– заявила Рина Мехра, директор исследования расстройств сна в клинике Кливленда.

Исследователи использовали регистр исследований COVID-19 клиники Кливленда, который охватывает данные о почти 360 тысячах пациентах. 5400 больных собирали данные о своем сне.

Результаты исследования сна и положительность COVID-19 оценивались наряду с тяжестью заболевания. Команда также учла сопутствующие заболевания, такие как:

ожирение,

болезни сердца,

болезни легких,

рак,

курение.

Полученные результаты создали основу для дополнительных исследований, чтобы определить, раннее ли эффективное лечение, такое как PAP (положительное давление в дыхательных путях) или введение кислорода, может улучшить результаты COVID-19.

Если гипоксия, связанная со сном, действительно приводит к худшим последствиям COVID-19, следует применять стратегию стратификации риска, чтобы сделать приоритетным раннее назначение терапии COVID-19 этой подгруппе пациентов,

– добавила первый автор исследования Синтия Пена.

Она заявила, что эти результаты имеют важное значение, поскольку сокращение госпитализаций и смертности может снизить нагрузку на системы здравоохранения.