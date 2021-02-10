Пневмония в прошлом увеличивает риск смерти от коронавируса
Даже если в прошлом вы перенесли пневмонию и уже давно забыли о ней, ее последствия могут напомнить о себе при заражении коронавирусом.
Источник:Nature
Как происходило исследование
Исследователи из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School) проанализировали электронные медкарты почти 17 тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-19 с марта по ноябрь 2020 года. С помощью искусственного интеллекта ученые оценили значимость различных факторов, потенциально влияющих на тяжесть течения и риск смерти.
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Пневмония и коронавирус
Исследователи выделили 46 клинических состояний, которые повышают вероятность смерти при COVID-19. Ключевым фактором риска ожидаемо оказался возраст – чем старше пациент, тем выше его шансы умереть. Гораздо более неожиданным оказался второй по важности фактор летального исхода у пациентов всех возрастов – перенесенная в прошлом пневмония.
Пневмония в анамнезе, которую редко обозначают в типичных эпидемиологических исследованиях, была одним из наиболее важных факторов риска для прогнозирования смертности от COVID-19
– написали ученые.
Это не значит, что каждый пациент, который перенес единичный случай пневмонии, обязательно подвергается риску тяжелых осложнений и смерти. Возможно, пневмония в анамнезе пациентов была связана с другими хроническими заболеваниями легких. В будущих исследованиях необходимо изучить корреляцию между этим диагнозом в прошлом и осложнениями при COVID-19, считают ученые.
Другие факторы, которые повышают риск смерти от коронавируса
- у пациентов 45-65 лет главными прогностическими факторами смертности являются диабет и онкологические заболевания, а именно рак груди и простаты;
- в возрасте от 65 до 85 лет риск летального исхода значительно повышают хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рак легких и длительное курение;
- независимо от возраста пациента риск летального исхода увеличивают хронические заболевания почек, сердечная недостаточность, аневризма брюшной аорты и гипертензия.
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