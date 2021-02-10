Даже если в прошлом вы перенесли пневмонию и уже давно забыли о ней, ее последствия могут напомнить о себе при заражении коронавирусом.

Как происходило исследование

Исследователи из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School) проанализировали электронные медкарты почти 17 тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-19 с марта по ноябрь 2020 года. С помощью искусственного интеллекта ученые оценили значимость различных факторов, потенциально влияющих на тяжесть течения и риск смерти.

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Пневмония и коронавирус

Исследователи выделили 46 клинических состояний, которые повышают вероятность смерти при COVID-19. Ключевым фактором риска ожидаемо оказался возраст – чем старше пациент, тем выше его шансы умереть. Гораздо более неожиданным оказался второй по важности фактор летального исхода у пациентов всех возрастов – перенесенная в прошлом пневмония.

Пневмония в анамнезе, которую редко обозначают в типичных эпидемиологических исследованиях, была одним из наиболее важных факторов риска для прогнозирования смертности от COVID-19

– написали ученые.

Это не значит, что каждый пациент, который перенес единичный случай пневмонии, обязательно подвергается риску тяжелых осложнений и смерти. Возможно, пневмония в анамнезе пациентов была связана с другими хроническими заболеваниями легких. В будущих исследованиях необходимо изучить корреляцию между этим диагнозом в прошлом и осложнениями при COVID-19, считают ученые.

Другие факторы, которые повышают риск смерти от коронавируса