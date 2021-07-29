Соответствующее решение приняли в мэрии. Такие поощрительные нововведения будут действовать от 30 июля.
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Чтобы получить деньги, жителям надо зарегистрироваться на специальном городском сайте.
Почему прибегают к таким методам
Власти решили выплачивать деньги за вакцинацию из-за резкого роста количества случаев коронавируса в городе. Ранее мэр Билл де Блазио заявлял, что горожане должны либо вакцинироваться, либо еженедельно сдавать тесты.
Это также происходит на фоне всплеска случаев в городе, вызванных штаммом Дельта. Так, за 23 августа средний показатель новых ежедневных случаев был на 32% выше, чем за неделю до этого.
Другие методы в США
- Ранее власти Нью-Йорка раздали всем вакцинированным лотерейные билеты с главным призом в размере 5 миллионов долларов.
- Жители Западной Вирджинии, что в США, могут получить пожизненную охотничью лицензию на ношение оружия, а также ружья за прививку.
- В штате Алабама тем, кто прошел вакцинацию, предложили возможность погонять на скоростном треке.
- В Северной Каролине людям, получившим первую дозу вакцины, выплачивали 25 долларов.
- Еще в мае в Нью-Джерси администрация штата запустила программу "Пиво в обмен на укол".