Соответствующее решение приняли в мэрии. Такие поощрительные нововведения будут действовать от 30 июля.

Интересно Розыгрыш Tesla, бриллиантовый Rolex и даже снегоходы: как в мире поощряют вакцинироваться

Чтобы получить деньги, жителям надо зарегистрироваться на специальном городском сайте.

Почему прибегают к таким методам

Власти решили выплачивать деньги за вакцинацию из-за резкого роста количества случаев коронавируса в городе. Ранее мэр Билл де Блазио заявлял, что горожане должны либо вакцинироваться, либо еженедельно сдавать тесты.

Это также происходит на фоне всплеска случаев в городе, вызванных штаммом Дельта. Так, за 23 августа средний показатель новых ежедневных случаев был на 32% выше, чем за неделю до этого.

Справка. Сейчас в Нью-Йорке вакцинировано от 45% до 65% жителей, в зависимости от района – примерно 4,4 миллиона людей.

Другие методы в США