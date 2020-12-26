Правительство Израиля планирует вакцинировать от COVID-19150 тысяч человек ежедневно. Поэтому в течение месяца первую дозу вакцины должны получить миллионы израильтян.

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Чези Леви заявил, что государство заинтересовано в непрерывном процессе вакцинации населения. Об этом сообщили на сайте Times of Israel.

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Круглосуточная вакцинация

По его словам, вакцинирование может длиться даже 24 часа в сутки. Но это зависит от желания граждан и наличия вакцины.

Все зависит от двух вещей. Во-первых, от того, смогут ли компании Pfizer и Moderna увеличить поставки вакцин в Израиль. Во-вторых, конечно, желание населения идти делать прививки,

– отметил Леви.

Когда вакцина будет в Израиле

Израиль рассчитывает на поставку 4 миллионов доз вакцины Pfizer до конца декабря и еще 4 миллионов – до конца марта 2021 года. Также правительство договорилось о 6 миллионах доз вакцины Moderna, но ее доставку в Израиль ожидают не раньше апреля.

Отметим! Большая часть населения страны может быть привита от COVID-19 до конца марта 2021 года.

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