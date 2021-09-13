Сам мужчина оказался жителем Луганской области. Он же изготавливал и продавал украинцам эти справки.
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Известно также, что он передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольные Украине территории.
Что известно об афере
По данным ведомства, 59-летний мужчина предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов в интернете.
Уже поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ.
Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок,
– говорится в сообщении.
Мужчина использовал поддельные печати одного из медцентров. Стоимость одного поддельного теста – 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя, по подсчетам, примерно 300 тысяч гривен.
Также осмотрели автомобиль фигуранта. Там они обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан.
Поддельные тесты на коронавирус / Фото Нацполиции
По данному факту возбудили уголовное производство по статье о подделке документов.
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