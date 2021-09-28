Суть анализа
Ученые решили ориентироваться на показатели гранулоцитов в крови. Новый метод позволит определять уровень риска развития осложнений болезни.
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Во время исследования ученые следили за количеством гранулоцитов – наиболее многочисленной разновидности лейкоцитов, которых обычно примерно 50 – 80% от всех белых кровяных клеток в крови и которые задействованы в работе врожденного иммунитета.
Как проверили точность теста
- Авторы исследования взяли кровь у людей, которые только заболели коронавирусом, а затем повторили процедуру через четыре месяца после выздоровления.
- Они анализировали состояние гранулоцитов у переболевших на разных этапах и сравнивали его с показателями у здоровых людей.
Наше исследование выявило значительное изменение характеристик всех подтипов гранулоцитов у пациентов с коронавирусом. Это может быть связано с тяжестью заболевания,
– объяснили авторы исследования.
Ученые также отметили, что с помощью контроля уровня гранулоцитов, а также определения наличия широко используемых биомаркеров, в частности С-реактивного белка и креатинина, можно предсказать основные клинические особенности инфекции, например функцию внешнего дыхания и развитие полиорганной недостаточности.
Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала клинические испытания вакцины против гриппа на основе мРНК. То есть по той же технологии, как и их вакцина против COVID-19.
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