Суть анализа

Ученые решили ориентироваться на показатели гранулоцитов в крови. Новый метод позволит определять уровень риска развития осложнений болезни.

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Во время исследования ученые следили за количеством гранулоцитов – наиболее многочисленной разновидности лейкоцитов, которых обычно примерно 50 – 80% от всех белых кровяных клеток в крови и которые задействованы в работе врожденного иммунитета.

Как проверили точность теста

Авторы исследования взяли кровь у людей, которые только заболели коронавирусом, а затем повторили процедуру через четыре месяца после выздоровления.

Они анализировали состояние гранулоцитов у переболевших на разных этапах и сравнивали его с показателями у здоровых людей.

Важно! Ученые обнаружили, что тяжелая форма коронавирусной болезни сопровождалась повышенным уровнем зрелых и незрелых нейтрофилов и снижением уровней эозинофилов и базофилов (разновидности гранулоцитов).

Наше исследование выявило значительное изменение характеристик всех подтипов гранулоцитов у пациентов с коронавирусом. Это может быть связано с тяжестью заболевания,

– объяснили авторы исследования.

Ученые также отметили, что с помощью контроля уровня гранулоцитов, а также определения наличия широко используемых биомаркеров, в частности С-реактивного белка и креатинина, можно предсказать основные клинические особенности инфекции, например функцию внешнего дыхания и развитие полиорганной недостаточности.

Напомним, американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала клинические испытания вакцины против гриппа на основе мРНК. То есть по той же технологии, как и их вакцина против COVID-19.

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