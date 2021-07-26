Когда SARS-CoV-2 проникает через нос и рот, сначала он размножается в верхних дыхательных путях. Если вирус проникает дальше в легкие, это может привести к тяжелым последствиям и к пневмонии.
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Группа ученых из США решила выяснить, можно ли спрогнозировать тяжелое течение коронавируса на начальном этапе. В своем исследовании они обратили внимание на "входные ворота SARS-CoV-2" – иммунную реакцию в верхних дыхательных путях.
Для этого исследователи проанализировали образцы мазков из носа пациентов с COVID-19 с легким, бессимптомным и тяжелым течением болезни.
Результаты исследования:
- Оказалось, что при тяжелой форме COVID-19 первый противовирусный ответ в клетках верхних дыхательных путей был намного слабее.
- Кроме этого, в дыхательных путях тяжелых пациентов было много макрофагов – воспалительных иммунных клеток, которые часто оказывались при смертельных и сложных состояниях COVID-19.
- Образцы изучались на самой ранней стадии COVID-19, а именно в момент постановки диагноза. Поэтому результаты работы указывают на то, что прогнозировать течение болезни возможно.
Дальнейшие исследования должны подтвердить полученные результаты. Если все подтвердится, то врачи смогут использовать такие тесты для каждого инфицированного COVID-19 и заранее сообщать пациентам потенциальные риски.