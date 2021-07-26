По мазку из носа научились прогнозировать течение COVID-19

Ученые определили, какие биомаркеры в верхних дыхательных путях могут уже в самом начале COVID-19 быть признаком тяжелых осложнений. Это стало возможным благодаря оценке первой противовирусной реакции организма на вирус SARS-CoV-2.

Когда SARS-CoV-2 проникает через нос и рот, сначала он размножается в верхних дыхательных путях. Если вирус проникает дальше в легкие, это может привести к тяжелым последствиям и к пневмонии.

К теме Можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса в Украине

Группа ученых из США решила выяснить, можно ли спрогнозировать тяжелое течение коронавируса на начальном этапе. В своем исследовании они обратили внимание на "входные ворота SARS-CoV-2" – иммунную реакцию в верхних дыхательных путях.

Для этого исследователи проанализировали образцы мазков из носа пациентов с COVID-19 с легким, бессимптомным и тяжелым течением болезни.

Результаты исследования:

Оказалось, что при тяжелой форме COVID-19 первый противовирусный ответ в клетках верхних дыхательных путей был намного слабее.

Кроме этого, в дыхательных путях тяжелых пациентов было много макрофагов – воспалительных иммунных клеток, которые часто оказывались при смертельных и сложных состояниях COVID-19.

Образцы изучались на самой ранней стадии COVID-19, а именно в момент постановки диагноза. Поэтому результаты работы указывают на то, что прогнозировать течение болезни возможно.

Выводы:

Отсутствие сильного начального воспалительного противовирусного ответа увеличивает шансы SARS-CoV-2 на проникновение в легкие, а активность воспалительных иммунных клеток может способствовать развитию тяжелой формы COVID-19.

Дальнейшие исследования должны подтвердить полученные результаты. Если все подтвердится, то врачи смогут использовать такие тесты для каждого инфицированного COVID-19 и заранее сообщать пациентам потенциальные риски.