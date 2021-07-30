Антитела у украинцев
На это влияют различные факторы. По состоянию на июнь – июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили антитела класса IgG.
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"По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", – говорится в сообщении.
В ЦОЗ отмечают, что это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев с инфекцией коронавируса с начала пандемии. Фактическое же количество людей с антителами может быть значительно больше.
Что влияет на данные
Дело в том, что на результаты исследования влияют следующие факторы:
- часть людей в определенные периоды после инфицирования может не иметь антител класса IgG, но имеет антитела к другим белкам;
- антитела у части людей, которые болели коронавирусом, вообще могли исчезнуть к моменту исследования;
- некоторые уровни антител могли быть слишком низкими для обнаружения лабораторными методами.
Антитела не гарантируют иммунитет
В ведомстве обратили внимание на то, что наличие антител к коронавирусу, что вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.
Выявление антител не гарантирует наличие иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации,
– отметили в ЦОЗ.
Окончательные результаты исследования представят в сентябре. Их должны использовать для рационального планирования дальнейших противоэпидемических и профилактических мер.
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Что известно об исследовании
- Исследование проходило 7 июня – 9 июля.
- За это время медики изучили 6398 образцов крови здоровых людей. Их выбрали случайным образом.
- Треть участников исследования проживает в сельской местности, треть – в областных центрах, остальные – в других городах и поселках городского типа.
- Финансировали исследование Всемирный банк и Общество Красного Креста Украины.