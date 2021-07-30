По меньшей мере у 40% украинцев есть антитела к COVID-19, – ЦОЗ

Предварительные результаты исследования Центра общественного здоровья Украины свидетельствуют о том, что по меньшей мере у 40% украинцев уже есть антитела к SARS-CoV-2 – возбудителя COVID-19. Но количество людей с иммунитетом может быть даже больше.

Антитела у украинцев

На это влияют различные факторы. По состоянию на июнь – июль 2021 года у 40,5% участников исследования выявили антитела класса IgG.

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"По предварительной статистической оценке, если этот показатель экстраполировать на все население Украины, то он, вероятно, будет в пределах от 39,3% до 41,7%", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что это значение следует расценивать как минимальную долю украинцев с инфекцией коронавируса с начала пандемии. Фактическое же количество людей с антителами может быть значительно больше.

Что влияет на данные

Дело в том, что на результаты исследования влияют следующие факторы:

часть людей в определенные периоды после инфицирования может не иметь антител класса IgG, но имеет антитела к другим белкам;

антитела у части людей, которые болели коронавирусом, вообще могли исчезнуть к моменту исследования;

некоторые уровни антител могли быть слишком низкими для обнаружения лабораторными методами.

Антитела не гарантируют иммунитет

В ведомстве обратили внимание на то, что наличие антител к коронавирусу, что вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

Выявление антител не гарантирует наличие иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации,

– отметили в ЦОЗ.

На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Окончательные результаты исследования представят в сентябре. Их должны использовать для рационального планирования дальнейших противоэпидемических и профилактических мер.

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Что известно об исследовании