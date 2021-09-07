Говорят, якобы "по соображениям совести". Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и члены межфракционного депутатского объединения "Ценности. Достоинство. Семья" встретились 6 сентября в Киеве.

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Они сформировали целый перечень инициатив, требующих внесения поправок, доработки или отклонения.

Среди них такие:

отмена требования нотариального удостоверения подписей на протоколах религиозных организаций, которые подаются к государственному регистратору;

упорядочение процедуры направления на альтернативную службу;

обеспечение права врачей и медицинского персонала на отказ от участия в прерывании беременности по соображениям совести.

Имеют ли врачи право отказать в аборте

Врачи не имеют права отказываться от участия в прерывании беременности в связи с религиозными или этическими соображениями, ведь в это время они выполняют свои профессиональные обязанности. Об этом рассказала юрист и член Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Екатерина Шуневич "Общественному радио".

Любые рекомендации, запугивания или советы не являются профессиональными и не соответствуют стандартам, которые должны применяться во время осуществления прерывания беременности,

– отметила она.

И отметила: единственное, что должен сделать медработник, – это сообщить обо всех возможных последствиях проведения аборта в медицинском плане.

Внимание! Женщина может обжаловать это действие, поскольку это ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и нарушение ее прав.

Во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой женщины, которая в этом нуждается. Ведь доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины.