"По соображениям совести": Совет церквей и депутаты хотят разрешить врачам отказывать в аборты
Источник:Религиозно-информационная служба Украины
Религиозные деятели и парламентарии договорились о сотрудничестве в законотворчестве. Одна из инициатив, которую они хотят внести на рассмотрение в правительстве, это законопроект, который позволил бы врачам и медперсоналу отказываться от участия в прерывании беременности.
Говорят, якобы "по соображениям совести". Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и члены межфракционного депутатского объединения "Ценности. Достоинство. Семья" встретились 6 сентября в Киеве.
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Они сформировали целый перечень инициатив, требующих внесения поправок, доработки или отклонения.
Среди них такие:
- отмена требования нотариального удостоверения подписей на протоколах религиозных организаций, которые подаются к государственному регистратору;
- упорядочение процедуры направления на альтернативную службу;
- обеспечение права врачей и медицинского персонала на отказ от участия в прерывании беременности по соображениям совести.
Имеют ли врачи право отказать в аборте
Врачи не имеют права отказываться от участия в прерывании беременности в связи с религиозными или этическими соображениями, ведь в это время они выполняют свои профессиональные обязанности. Об этом рассказала юрист и член Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Екатерина Шуневич "Общественному радио".
Любые рекомендации, запугивания или советы не являются профессиональными и не соответствуют стандартам, которые должны применяться во время осуществления прерывания беременности,
– отметила она.
И отметила: единственное, что должен сделать медработник, – это сообщить обо всех возможных последствиях проведения аборта в медицинском плане.Внимание! Женщина может обжаловать это действие, поскольку это ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и нарушение ее прав.
Во Всемирной организации здравоохранения настаивают, что государства должны гарантировать доступ к безопасной помощи по прерыванию беременности для каждой женщины, которая в этом нуждается. Ведь доступ к абортам является одним из важных элементов обеспечения права на защиту репродуктивного здоровья женщины.
Что известно о представителях совета церквей?
Они выступали против домашнего насилия. Вместе с тем публично выступили против ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями. Речь идет о Стамбульской конвенции. Все из-за понятия "гендер", которое, по их убеждениям, угрожает украинской семье.
Они решили сотрудничать с объединением, чтобы "решить вопрос государственно-церковных отношений". Это противоречит закону. Дело в том, что статья 35 Конституции четко определяет, что церковь (религиозные организации) в Украине отделена от государства.