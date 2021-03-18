По Украине свободно всего около 2 тысяч COVID-коек: СНБО настаивает изменить протокол лечения
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о том, что нужно внести актуальные изменения в протокол лечения больных коронавирусом. Нагрузка на больницы возросла, а болезнь стала агрессивнее.
Источник:СНБО Украины
Эксперты считают, что целесообразно изменить отечественный протокол лечения коронавируса. В частности в части проведения антикоагулянтной терапии.
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Сейчас весь мир находится в процессе поиска самых эффективных препаратов и мы тоже должны двигаться в этом направлении,
– заметил заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев.
Он добавил, что в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран. Согласно с ними и с учетом практического опыта отечественных ученых, в СНБО подготовят предложения для реализации лучших мировых практик оказания медицинской помощи при COVID-19.
СНБО отмечает: нагрузка на медицинскую систему возросла
- Сейчас свободными остаются лишь 2 423 коек интенсивной терапии, выделенных для пациентов с COVID-19;
- Количество пациентов, подключенных к ИВЛ, составляет 1 155 – это наибольшее количество с начала пандемии в Украине;
- За последний месяц в Украине более чем вдвое выросло количество занятых коек, обеспеченных подачей кислорода;
- Изменилась и клиническая картина вируса – увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто длится более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений.
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