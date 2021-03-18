В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о том, что нужно внести актуальные изменения в протокол лечения больных коронавирусом. Нагрузка на больницы возросла, а болезнь стала агрессивнее.

Эксперты считают, что целесообразно изменить отечественный протокол лечения коронавируса. В частности в части проведения антикоагулянтной терапии.

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Сейчас весь мир находится в процессе поиска самых эффективных препаратов и мы тоже должны двигаться в этом направлении,

– заметил заместитель секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев.

Он добавил, что в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран. Согласно с ними и с учетом практического опыта отечественных ученых, в СНБО подготовят предложения для реализации лучших мировых практик оказания медицинской помощи при COVID-19.

СНБО отмечает: нагрузка на медицинскую систему возросла