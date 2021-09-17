По заказу России: ботоферма пыталась сорвать кампанию по вакцинации в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила очередную ботоферму, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из России. В частности, множество фейков о вакцинации.

Главная задача – сорвать кампанию по вакцинации в Украине. В общем, за период работы им удалось распространить 50 тысяч фейков.

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Как работала ботоферма

Организатором ботофермы оказалась жительница Днепра. По сообщению, российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. А настройки осуществляли дистанционно.

Женщина специально для этого арендовала квартиру. Всего она управляла более 5 тысячами учетных записей в Фейсбуке. Все они якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили,

– сообщили в СБУ.

Всего во время обысков обнаружили:

компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

сотни SIM-карт.

Платили ей за махинации в рублях через электронные платежные системы. В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование.