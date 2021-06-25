По заказу туристических агентств: разоблачили масштабную схему подделки ПЦР-тестов

В Тернополе разоблачили мошенников, которые по заказу изготавливали поддельные справки ПЦР-тестов на коронавирус – их якобы выдавало лицензированное медицинское учреждение. Ежемесячно фирма продавала более 1000 поддельных тестов клиентам со всей Украины.

Как работала мошенническая схема

Двое жителей Тернополя работали под прикрытием "визового центра", что предоставляет услуги по трудоустройству граждан Украины за рубежом. Они организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования.

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К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. То есть, всего к уголовной ответственности привлекли четверо жителей Тернополя.

Стоимость одного поддельного документа колебалась в пределах от 200 до 500 гривен.

Фальсифицированные справки люди использовали для пересечения границы иностранных государств. "Документы" им передавали без проведения любых медицинских обследований, поэтому инфицированные могли избежать карантина.

Правоохранители устроили обыски по адресам проживания участников схемы и по местам совершения незаконной деятельности. Изъяты десятки готовых подделок, многочисленные бланки и средства изготовления фальшивок, компьютерная техника.



В Тернополе разоблачили схему продажи фальшивых справок ПЦР-тестов на COVID-19 / Фото Нацполиции Тернопольщины

Мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы

Дело открыли по ч. 1 ст. 199 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы до 7 лет. Вскоре им должны объявить подозрение и избрать меру пресечения.