Побочные эффекты от Pfizer и Moderna: результаты масштабного исследования страховщиков США

Представители федерального и частного страхования в США провели масштабное исследование и уже изучили медицинские данные миллионов людей. Они наблюдали за вакцинированными гражданами для изучения состояния здоровья до и после вакцинации.

В частности, пытались выяснить, есть ли у препаратов Pfizer и Moderna побочные эффекты. Если коротко, то страховые компании не нашли серьезных "побочек" от этих вакцин против коронавируса. Что именно они искали – читайте дальше.

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Что известно об исследовании

Каждую неделю с 14 декабря 2020 года команда отслеживает медицинские записи миллионов американцев, которые получили мРНК-вакцину против COVID-19.

Сейчас проанализировали медицинские карточки 6,2 миллиона человек с одной дозой мРНК-вакцины и 5,7 миллиона человек с двумя дозами.

Какие побочные эффекты искали

Исследователи не обнаружили статистических доказательств, которые бы связывали прививки с любым из 23 серьезных результатов.

Каждый возможный побочный эффект выбрали совместно с экспертами Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на основе текущих проблем, гипотетических связей и первичных результатов клинических испытаний.

Так, авторы пытались выявить:

неврологические расстройства – вроде судорог, энцефалита и синдрома Гиена-Барре;

сердечно-сосудистые проблемы – инфаркт миокарда, инсульт и тромбоэмболию легочной артерии;

а также другие серьезные заболевания – такие как паралич Белла, аппендицит и анафилаксию.

Ученые сравнивали невакцинированных людей и тех, кто получил укол мРНК-вакцины больше 3 недель назад. У последних не обнаружили более серьезных последствий для здоровья.

Некоторые "отклонения" возникали, но очень редко

Хотя некоторые серьезные побочные эффекты возникали, авторы говорят, что ни одна из реакций не была достаточно сильной, чтобы превысить заранее указанный сигнальный порог.

Например, в текущем исследовании среди молодых людей в возрасте от 12 до 39 лет выявили только 34 случая воспаления сердца (среди 6 миллионов). Обычно это происходило в течение недели после вакцинации. Почти все пациенты выздоравливали к моменту осмотра.

Также на каждый миллион введенных доз этих вакцин в этой возрастной группе будет 6,3 дополнительных случая миокардита. Этого тоже недостаточно, чтобы преодолеть "сигнальный" порог. Ученые считают, что он ниже, чем риск развития миокардита при COVID-19.

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Среди миллионов участников ученые смогли подтвердить только 55 случаев тяжелых аллергических реакций после вакцинации. Большинство из этих случаев произошли в течение первых дней после вакцинации, когда пациент обычно находится под тщательным наблюдением.

Результаты этого исследования – отличный пример того, насколько серьезно CDC относится к безопасности вакцин и насколько тщательно и прозрачно мы проводим мониторинг безопасности,

– сказал Том Симабукуро, заместитель директора Управления безопасности иммунизации CDC.

Главные выводы

Результаты показывают, что вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19 являются гораздо более безопасным вариантом, чем заражение самым новым штаммом коронавируса.

Специалисты продолжат наблюдение за вакцинированными американцами еще в течение следующих двух лет, но пока промежуточные результаты должны убедить общественность в том, что эти новые прививки очень безопасны.