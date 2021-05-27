Побочные эффекты от вакцинации в украинцев: данные по каждой вакцине

Всего в 1% случаев вакцинированные против коронавируса люди сообщали о побочных реакциях. В Минздраве сформировали статистические данные о таких сообщениях по каждой вакцине отдельно.

Данные обнародовало Государственное предприятие "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" 26 мая. Результаты мониторинга безопасности вакцин против COVID-19 украинцы могут увидеть в формате инфографики.

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Вакцинация в Украине: в Минздраве предоставили важную статистику

В анимированной графике, которую обнародовал экспертный центр Минздрава на своей странице в фейсбуке, можно увидеть итоги мониторинга безопасности вакцин против коронавируса.

Специалисты проанализировали весь период проведения вакцинации в Украине – 4 месяца (с 24 февраля по 24 мая).

В графике можно сортировать информацию о случаях НСПИ (неблагоприятные события после иммунизации) по каждой вакцине.

А также посмотреть частоту неблагоприятных случаев (простыми словами – побочных реакций) у мужчин и женщин отдельно. Есть там и другие интересные фильтры.

В итоге после почти миллиона введенных доз данные такие: сообщений о НСПИ было 1436, что составляет менее 1% от количества прививок.

Сколько побочных реакций было по каждой вакцине

0,22% – после вакцины CoviShield (AstraZeneca).

0,049% – после вакцины CoronaVac (Sinovac).

0,034% – после вакцины Comirnaty (Pfizer и BioNTech).

0,083% – после вакцины AstraZeneca (AstraZeneca).

В "Государственном экспертном центре Минздрава Украины" подчеркнули:

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