После прививки против коронавируса иногда наблюдают побочные эффекты. Но говорить о связи таких случаев именно с вакциной оснований нет. Такую позицию высказали в СНБО.

В СНБО прокомментировали побочные эффекты после вакцинации против коронавируса

После вакцинации против COVID-19 "бывают побочные эффекты". Это подтвердил в эфире одного из украинских телеканалов глава комиссии по биобезопасности при СНБО (Совет нацбезопасности и обороны) Сергей Комиссаренко, пишет 24 канал.

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Но когда вакцинируют миллионы людей, и когда это пожилые люди, которые, к сожалению, сами умирают, и было несколько десятков случаев (побочных эффектов – 24 канал) – что ж, сложно это привязать именно к вакцинации,

– сказал представитель СНБО.

Журналисты напомнили Комисаренко, что в Израиле у 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer зафиксировали паралич лица. На что тот ответил, что у его знакомого был "паралич без вакцинации – он пришел с холода".

Так что – как бы там ни было, вакцинироваться необходимо.

Обратим внимание, что BioNTech совместно с Pfizer протестовали более 40 тысяч добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Заболели из них только 94 человека, а серьезных побочных действий вакцины, по данным производителей, вообще не зафиксировали.