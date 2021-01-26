Глобальная кампания прививок против коронавируса уже началась. Впрочем разработки вакцин длятся до сих пор.

Источник: 24 канал

Сейчас исследователи тестируют 63 вакцины в клинических испытаниях на людях, еще 172 – на доклинической стадии. Подробнее о нескольких основных вакцинах от COVID-19 – в материале журналистов.

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Сотрудничество США и Германии

Самая действенная из созданных инъекций от COVID-19 является продуктом сотрудничества фармкомпаний США и Германии Pfizer и BioNTech. Ее эффективность – 95%.



Заболело 170 человек из 43 тысяч вакцинированных / Скриншот с видео

Из 43 тысяч вакцинированных, 162 человека были из группы плацебо, то есть им ввели псевдо-вакцину. В результате исследований заболели всего 170 человек.

Какие побочные эффекты

Не обошлось без побочных эффектов. Некоторые жаловались на:

боль в месте прививки;

головокружение;

слабость;

легкую аллергию;

повышенную температуру в течение нескольких часов.

Вакцина требует очень низких температур хранения – минус 80 градусов. В то время, как долго сохраняется иммунитет – пока точно не известно

Особенности Moderna

Еще один препарат из США – Moderna с эффективностью 94,5%. Клинические исследования проводили на 30 тысячах человек. Фиктивных вакцин сделали – 90. Заразились коронавирусом после введения препарата 95 человек.



После введения Moderna заболели 95 человек из 30 тысяч / Скриншот с видео

Побочные эффекты

Что касается побочных реакций, то примерно 10% вакцинированных почувствовали усталость. Несколько пациентов сообщили о параличе лицевого нерва. Впрочем, сих пор точно не известно, связаны ли эти реакции с компонентами вакцины. Предполагается, что препарат может обеспечить иммунитет на 3 месяца. Он также требует низких температур для хранения – минус 80 градусов.

Вакцина от AstraZeneca

Вакцина, разработанная шведско-британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, эффективна более чем на 70%. Участие в исследованиях приняли 30 тысяч человек.



Эффективность AstraZeneca – 70,4% / Скриншот с видео

Препарат получил разрешение на экстренное использование в Великобритании. А вот Европейский Союз принять решение касаемо AstraZeneca планирует уже 29 января.

Сомнительная российская"Спутник V"

"Спутник V" – произведенная в России вакцина с заявленной эффективностью 92%. Однако такие высокие цифры и вообще безопасность препарата в мире ставят под сомнение.



От "Спутник V" – 144 побочных эффекта / Скриншот с видео

Вакцина не прошла третий важнейший этап клинических исследований. С исследовательских документов известно, что 38 добровольцев приняли участие в предыдущих тестированиях и через 42 дня с момента введения вакцины во всех обнаружили антитела к COVID-19.

Побочные эффекты

В то же время зафиксировали 144 побочных эффекта, 31 из которых не исчезли и на момент окончания испытаний. Продолжительность защиты неизвестна. Хранить вакцину можно в обычных холодильных температурах.

CoronaVac от Sinovac

CoronaVac – вакцина-кандидат от китайской компании Sinovac. Третий этап клинических исследований вакцина проходит в нескольких странах. Результаты эффективности очень отличаются.



В Бразилии – самое масштабное исследование / Скриншот с видео

Масштабное исследование проходит в Бразилии в институте Бутантан с участием 13 тысяч добровольцев. Общая эффективность вакцины составляет чуть более 50%. В институте отказались предоставлять подробную информацию о клиническом исследовании, в частности о возрастном составе участников и побочных эффектах вакцины. Именно этим препаратом планируют вакцинировать украинцев.

Отметим! В целом на январь 2021 года для прививок уже использовали 29 миллион доз вакцин в 50 странах мира.