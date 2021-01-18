В Израиле зафиксировали 13 случаев паралича лица у людей, которых вакцинировали от COVID-19. Однако соответствующий эффект связывать именно с прививкой пока не стоит.

Паралич лица у старших 60 лет 13 человек из 12 миллионов – может быть и в противном случае. Об этом в эфире 24 канала рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

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"Однозначно я бы не связывал это с вакцинацией до окончания исследования", – отметил врач. В то же время он добавил, что в случае последствий побочных эффектов после вакцинации, у здорового человека не должно возникнуть проблем со здоровьем в будущем.

Механизм действия вакцин

Если речь идет о механизме действия вакцины от коронавируса Pfizer, то благодаря ей в организме выделяются соответствующие антигены, антитела и белковые структуры, которые не связаны с соответствующими долговременными изменениями в организме, сказал Брыль.

Это как иммунный ответ, то же самое, что переболеть гриппом, однако в этом случае антигены выработались иначе,

- отметил врач.

По словам врача-анестезиолога, после вакцинации против коронавируса у человека могут возникнуть следующие побочные эффекты:

усталость;

покраснение и боль в месте введения препарата;

вероятная температура до 39 градусов;

состояние, похожее на заболевание гриппом – в течение 1 – 2 суток.

Он добавил, что это связано именно с выработкой антител, в то же время от второй дозы вакцины их вырабатывается больше. Также Борис Брыль сообщил, что в Израиле в конце марта должны полностью завершить вакцинацию.

Вакцинация в Израиле: кратко