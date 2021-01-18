Побочные эффекты вакцинации: врач объяснил случаи паралича лица в Израиле
В Израиле зафиксировали 13 случаев паралича лица у людей, которых вакцинировали от COVID-19. Однако соответствующий эффект связывать именно с прививкой пока не стоит.
Паралич лица у старших 60 лет 13 человек из 12 миллионов – может быть и в противном случае. Об этом в эфире 24 канала рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
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"Однозначно я бы не связывал это с вакцинацией до окончания исследования", – отметил врач. В то же время он добавил, что в случае последствий побочных эффектов после вакцинации, у здорового человека не должно возникнуть проблем со здоровьем в будущем.
Механизм действия вакцин
Если речь идет о механизме действия вакцины от коронавируса Pfizer, то благодаря ей в организме выделяются соответствующие антигены, антитела и белковые структуры, которые не связаны с соответствующими долговременными изменениями в организме, сказал Брыль.
Это как иммунный ответ, то же самое, что переболеть гриппом, однако в этом случае антигены выработались иначе,
- отметил врач.
По словам врача-анестезиолога, после вакцинации против коронавируса у человека могут возникнуть следующие побочные эффекты:
- усталость;
- покраснение и боль в месте введения препарата;
- вероятная температура до 39 градусов;
- состояние, похожее на заболевание гриппом – в течение 1 – 2 суток.
Он добавил, что это связано именно с выработкой антител, в то же время от второй дозы вакцины их вырабатывается больше. Также Борис Брыль сообщил, что в Израиле в конце марта должны полностью завершить вакцинацию.
Вакцинация в Израиле: кратко
- В Израиле начали вакцинировать население против коронавируса препаратом Pfizer 20 декабря 2020 года. 10 января вакцинированные получили вторую дозу.
- Также прививку против COVID-19 сделали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.
- Прежде всего в Израиле вакцинируют медиков, социальных работников и людей в возрасте от 60 лет.
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