Побочные реакции от вакцинации: когда следует срочно обращаться к врачу

15 июля 2021 , 18:29
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Источник:

Минздрав Украины

После вакцинации бывают разные побочные реакции. Обычно они проходят через несколько часов или дней. Впрочем, стоит уметь отличать нормальные от опасных.

В Министерстве здравоохранения рассказали, после проявления каких симптомов следует немедленно обращаться к врачу. Они перечислили, на что нужно обращать внимание после прививки.

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Нормальные реакции организма

Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. В Минздраве подчеркнули, что это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.

 
Перечень возможных реакций после прививки
  • покраснение, боль, отек в месте инъекции,
  • лихорадка или озноб,
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
  • увеличенные лимфатические узлы,
  • тошнота,
  • утомляемость,
  • бессонница,
  • головокружение.

Обычно они проходят за несколько дней. Однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и по необходимости консультироваться с семейным врачом.

Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками,
– предостерегли в ведомстве.

Еще один риск при прививке – аллергические реакции. Такие случаи очень редкие и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15 – 30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.

Опасные реакции организма

Впрочем, существуют и нетипичные симптомы после прививки. Они могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией и требует своевременного лечения. В таком случае следует немедленно сообщить семейному врачу, или обратиться в медицинское учреждение.

 
Симптомы, при которых после вакцинации нужно обратиться к врачу
  • судороги;
  • потеря сознания;
  • рвота;
  • сыпь на теле;
  • сильная боль;
  • температура выше 38°C;
  • спутанность речи.

В Минздраве также напомнили, что вакцинация спасает жизни. Поэтому стоит позаботиться о себе и своих родных и записаться на прививку, если до сих пор этого не сделали.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Автор: Аліна Оліховська