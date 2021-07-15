Побочные реакции от вакцинации: когда следует срочно обращаться к врачу
Источник:Минздрав Украины
После вакцинации бывают разные побочные реакции. Обычно они проходят через несколько часов или дней. Впрочем, стоит уметь отличать нормальные от опасных.
В Министерстве здравоохранения рассказали, после проявления каких симптомов следует немедленно обращаться к врачу. Они перечислили, на что нужно обращать внимание после прививки.
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Нормальные реакции организма
Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. В Минздраве подчеркнули, что это нормально, поскольку в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса.
- покраснение, боль, отек в месте инъекции,
- лихорадка или озноб,
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
- увеличенные лимфатические узлы,
- тошнота,
- утомляемость,
- бессонница,
- головокружение.
Обычно они проходят за несколько дней. Однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и по необходимости консультироваться с семейным врачом.
Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками,
– предостерегли в ведомстве.
Еще один риск при прививке – аллергические реакции. Такие случаи очень редкие и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15 – 30 минут, чтобы в случае необходимости вам оказали срочную помощь.
Опасные реакции организма
Впрочем, существуют и нетипичные симптомы после прививки. Они могут быть признаками другого заболевания, которое совпало во времени с вакцинацией и требует своевременного лечения. В таком случае следует немедленно сообщить семейному врачу, или обратиться в медицинское учреждение.
- судороги;
- потеря сознания;
- рвота;
- сыпь на теле;
- сильная боль;
- температура выше 38°C;
- спутанность речи.
В Минздраве также напомнили, что вакцинация спасает жизни. Поэтому стоит позаботиться о себе и своих родных и записаться на прививку, если до сих пор этого не сделали.