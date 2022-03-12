Профессор и психотерапевт клиники Mayo Роберт Брайт дал советы как пережить эти страшные времена и не разрушить ментальное здоровье.

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Как побороть тривогу

Ограничьте доступ к средствам массовой информации. Нам важно знать, что происходит, быть в курсе событий, но нельзя наблюдать за этим по 16 часов в день. Это негативно влияет на нашу психику.

Больше общайтесь с единомышленниками, друзьями и соседями, делайте добрые дела, займитесь волонтерством и сосредоточьтесь на вещах, которые вы можете контролировать.

Заботьтесь о себе – высыпайтесь, если можете, соблюдайте здоровую диету и гигиену. Есть сайты и приложения для управляемой медитации, основанной на осознанности. Это поможет вам сосредоточиться, успокоить разум и снизить стресс.

Не бойтесь просить помощи. Сообщите людям, которым вы доверяете, если вы боретесь с трудностями, если вам тяжело. И обратитесь за профессиональной консультацией, если испытываете отчаяние и тревогу. Это не признак слабости – нуждаться в помощи, когда сложные времена. Профессионал поможет распознать, чего вы боитесь и как справиться со своими эмоциями.