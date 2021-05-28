Як відбувалося дослідження

Дослідження фокусувалася на зверненнях людей до приймальних відділень з приводу апендициту, каменів в жовчному міхурі, позаматкової вагітності та невиношування вагітності. З січня по липень 2019 року було близько 40 тисяч звернень до лікарень з приводу цих чотирьох станів. За аналогічний період 2020 року - 16 тисяч.

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Зниження зверненнями почалося в березні 2020 року. Незабаром рівень відвідування медичних установ через позаматкову вагітність і камені в жовчному міхурі повернувся до показників минулого року. Але з березня по липень кількість звернень з приводу апендициту і невиношування впало на 20-39%.

Як вплинуло зменшення звернень в лікарню

Вчені не виявили ніяких доказів того, що зменшення відвідування лікарень з цих приводів погано позначилося на пацієнтах.

Пацієнти, які приходили за допомогою, не були в гіршому стані, ніж у 2019 році.

Потреба в різних видах лікування, кількість ускладнень і тривалість госпіталізації не змінилися.

Раніше вчені вважали, що люди рідше приходять до приймальних відділень лікарень тільки тому, що бояться заразитися коронавірусом. Також висловлювалася версія, що захворюваність дійсно могла скоротитися. Нове дослідження підказало, що можуть існувати й інші причини.

Наше дослідження свідчить про можливість третьої причини: потенційно надмірне використання приймальних відділень лікарень до пандемії. Уникання лікарень могло призвести до того, що люди стали лікувати невиношування амбулаторно або за допомогою засобів телемедицини

– зазначили вчені.