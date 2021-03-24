Считалось, что метаболизм этанола происходит в печени, после чего продукты распада попадают в мозг. Но группа американских нейробиологов из института алкоголизма Национальных институтов здоровья США обнаружила, что ацетат может окисляться и в мозге.

Оказалось, что характерная неуклюжесть появляется из-за того, что алкоголь окисляется до ацетата в мозжечке, который отвечает за координацию. А еще недавно считалось, что он окисляется в печени.

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Ацетат – что это Это метаболит этанола, который вырабатывается ферментом ALDH2. Он взаимодействует с гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК) – тормозным нейромедиатором центральной нервной системы.

При этом ГАМК отвечает за то, как ведет себя выпивший человек. К примеру, у людей, которые краснеют от алкоголя, наблюдается дефицит ALDH2. Это означает, что они не могут быстро производить ацетат.

Оказалось, ацетат экспрессирует в астроциты мозжечка и вызывает потерю координации.

Как проводилось исследование

Ученые изучали экспрессию мРНК ALDH2 в различных областях мозга на 11 срезах тканей мышиного мозга и трех срезах тканей мозга человека.

Оказалось, что больше всего экспрессия выражена в мозжечке, а меньше всего – в префронтальной коре.

А еще команда провела эксперимент на мышах. Для этого ученые вывели грызунов, в мозге которых не было фермента ALDH2.

После этого им и обычным грызунам давали небольшое количество этанола (1 грамм на килограмм веса).

Результат эксперимента

Во время анализа выяснилось, что спирт стимулирует появление ацетата в мозжечке. Выведенные мыши оказались более устойчивыми к действию алкоголя, поскольку фермент почти не превращал алкоголь в ацетат, который накапливался в мозге. Кроме этого, у грызунов без ALDH2 после употребления алкоголя был ниже уровень ГАМК в мозге. Вследствие этого – лучшая координация.

А вот у мышей с дефицитом фермента в печени таких эффектов не наблюдалось. Это позволило авторам исследования предположить, что источник ацетата в мозжечке – спирт, а не альдегид. Впрочем, это еще необходимо доказать.

Ученые убеждены – ALDH2 является важной мишенью для лечения алкогольной зависимости и неврологических заболеваний.