Как и почему алкоголь нарушает координацию
Считалось, что метаболизм этанола происходит в печени, после чего продукты распада попадают в мозг. Но группа американских нейробиологов из института алкоголизма Национальных институтов здоровья США обнаружила, что ацетат может окисляться и в мозге.
Источник:Nature Metabolism
Оказалось, что характерная неуклюжесть появляется из-за того, что алкоголь окисляется до ацетата в мозжечке, который отвечает за координацию. А еще недавно считалось, что он окисляется в печени.
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Ацетат – что это
При этом ГАМК отвечает за то, как ведет себя выпивший человек. К примеру, у людей, которые краснеют от алкоголя, наблюдается дефицит ALDH2. Это означает, что они не могут быстро производить ацетат.
Оказалось, ацетат экспрессирует в астроциты мозжечка и вызывает потерю координации.
Как проводилось исследование
- Ученые изучали экспрессию мРНК ALDH2 в различных областях мозга на 11 срезах тканей мышиного мозга и трех срезах тканей мозга человека.
- Оказалось, что больше всего экспрессия выражена в мозжечке, а меньше всего – в префронтальной коре.
- А еще команда провела эксперимент на мышах. Для этого ученые вывели грызунов, в мозге которых не было фермента ALDH2.
- После этого им и обычным грызунам давали небольшое количество этанола (1 грамм на килограмм веса).
Результат эксперимента
Во время анализа выяснилось, что спирт стимулирует появление ацетата в мозжечке. Выведенные мыши оказались более устойчивыми к действию алкоголя, поскольку фермент почти не превращал алкоголь в ацетат, который накапливался в мозге. Кроме этого, у грызунов без ALDH2 после употребления алкоголя был ниже уровень ГАМК в мозге. Вследствие этого – лучшая координация.
А вот у мышей с дефицитом фермента в печени таких эффектов не наблюдалось. Это позволило авторам исследования предположить, что источник ацетата в мозжечке – спирт, а не альдегид. Впрочем, это еще необходимо доказать.
Ученые убеждены – ALDH2 является важной мишенью для лечения алкогольной зависимости и неврологических заболеваний.
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