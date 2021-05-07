Многие родители боятся давать антибиотики детям из-за побочных эффектов. Но негативное влияние самих бактерий на организм ребенка опаснее для его здоровья и жизни, отмечает врач-педиатр Мария Шпит.

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Важно помнить, что принимать антибиотики нужно под наблюдением вашего педиатра.

Неправильный прием, например самоназначение, не соблюдение кратности и длительности приема, приводит к антибиотикорезистентности,

– заявила Мария Шпит.

Антибиотикорезистентность – что это? Это устойчивость бактерий к одному или нескольким антибиотикам. Чаще всего, она возникает из-за безответственного отношения к приему препаратов. Неконтролируемое и неправильное назначение лекарств "учит" бактерию бороться с тем или иным классом антибиотиков.

Так, антибиотики – это вещества, которые тормозят размножение бактерий или вызывают их гибель. Показание для их назначения – бактериальная инфекция или для противорецидивной терапии.

Такая инфекция может быть причиной заболевания какого-либо органа или системы. Антибиотики воздействуют на бактерии, которые вредят организму, а на вирусы они не влияют.

"Если природа заболевания вирусная – антибиотики бессильны. Организм справится с инфекцией самостоятельно. Антибиотики могут понадобиться только в том случае, если течение вирусной инфекции усложнилось присоединением бактериальной флоры и развилось осложнение, например, в виде пневмонии. Но в таких случаях в целях профилактики (перестрахования или просто так) антибиотик не эффективен и не предотвращает осложнения", – заявила врач. ⠀⠀⠀

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