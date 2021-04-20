Расстройство аутистического спектра возникает у мальчиков в 4 раза чаще, чем у девочек. Пока ученые не нашли точного объяснения этого явления, но исследователи из Йельского университета нашли ключ к разгадке.

Оказалось, что причина в определенных участках мозга, где развивается болезнь. А также в различиях генетических мутаций.

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Ученые выяснили, что у мальчиков и девочек расстройство возникает в различных областях. Более того, мозгу девочек нужно больше генетических изменений для запуска болезни.

Из предыдущих исследований ученые знали, что у детей с аутизмом при восприятии слуховых и зрительных стимулов особенно активна область мозга под названием верхняя височная борозда. Но эти выводы были взяты в основном из тех исследований, в которых преобладали мальчики.

Как проводилось новое исследование

В нем приняли участие 45 девочек и 47 мальчиков с расстройством аутистического спектра в возрасте от 8 до 17 лет. Также ученые собрали контрольную группу с точно таким же количеством здоровых детей.

Проанализировав ровные выборки мальчиков и девочек, ученые определили другие характерные особенности для женского пола.

Оказалось, что у девушек с аутизмом привлечена другая область мозга – полосатое тело. И в этом полосатом теле у девушек с расстройством аутистического спектра обнаружили больше генетических мутаций. Эта особенность означает, что для развития аутизма у девушек нужно больше подобных генетических изменений.

Теперь ученые намерены тщательно исследовать эти особенности, чтобы научиться управлять "женскими защитными факторами" для лечения аутизма.

Отсутствие понимания причин развития аутизма пока не позволяет разработать эффективную целевую терапию. Но с каждым новым исследованием ученые приближаются к открытию лечения.