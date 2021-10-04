Почему азиаты счастливее европейцев

Новое крупное исследование показывает, что жители Восточной Азии меньше подвержены депрессии, чем европейцы. Хотя полностью объяснить природу этого заболевания еще не удалось никому, ученые нашли определенная связь.

Предыдущие исследования показали, что за развитие депрессивных симптомов ответствены специфические гены. Однако большинство работ, посвященных депрессии, были сделаны на основе европейской выборки.

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Международный коллектив ученых, в который вошли специалисты из Университетского колледжа Лондона, Оксфордского (Великобритания) и Тайваньского университетов, а также других научных организаций, провели больше всего, по их словам, исследования среди неевропейских популяций:

В нем приняли участие 194 548 человек из Восточной Азии (в основном – Китая).

15 771 из них страдали депрессией.

Средний возраст участников составил 51,3 года.

68% были женщинами.

Какая вероятная причина

. Депрессия – распространенная психическая патология, от нее страдает примерно 300 миллионов людей в мире (при этом более 80% случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода). Однако ученым до сих пор не так много известно о ее причинах.

Выяснилось, что люди восточноазиатского происхождения с более высоким индексом массы тела (ИМТ) менее склонны к развитию депрессии, чем европейцы. Так, по мнению ученых, нельзя распространять данные исследований это расстройство, проведенных на европейцев, на весь мир.

К тому же многие факторы риска депрессии ученые определяют в определенном культурном контексте и это само по себе может быть наследственным.

! Предыдущие европейские исследования указывали на то, что увеличение индекса массы тела на каждые 4,7 килограмма повышает риск депрессии на 18%. Этот показатель не зависит от пола и возраста.