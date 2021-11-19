Как происходило исследование

Это выяснили антропологи и нейробиологи из Эморийского университета США. В их исследовании участвовали 50 женщин, у которых был хотя бы один внук от трех до 12 лет.

Также на тему: Как избежать выгорания в декрете: полезные рекомендации психолога для родителей

Они рассматривали их фотографии, а также снимки своих детей (того же пола, что и внуков) и посторонних взрослых. Реакции мозга на изображения исследовали с помощью МРТ.

Активация разных участков мозга

Оказалось, что увидев внука, бабушки начинали испытывать эмоциональную эмпатию.

Это означает, что во время общения бабушки ориентированы на то, чтобы чувствовать то же, что и внуки. Если внук улыбается, бабушка чувствует радость ребенка. Если плачет – его боль и страдания,

– объяснили ученые.

А когда женщины смотрели на фото своих взрослых детей, у них активировался участок мозга, который отвечает за когнитивную эмпатию. То есть эмоциональная связь не была такой прямой.

"Когнитивная эмпатия – это когда вы понимаете, что чувствует другой человек и почему, но не испытываете те же эмоции. Вероятно, у маленьких детей развились черты, которые позволяют манипулировать не только мозгом матери, но и бабушки. Взрослые дети не такие милые, поэтому на них не может быть такой же эмоциональной реакции", – отметили авторы исследования.

Недавнее исследование показало, что притяжение партнеров может усиливаться и ослабевать по мере того, как бессознательно синхронизируются их вегетативные реакции.