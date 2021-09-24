Усталость во время беременности является распространенным явлением, а особенно в первом и третьем триместре. Ученые из Университета Отаго нашли научное обоснование усталости будущих мам.

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Правда, исследования проводили на лабораторных мышах. В распоряжение самкам предоставили беговое колесо: перед спариванием они пробегали на нем от 7 до 13 километров. Но уже в первый день беременности дистанция упала до 6 километров и продолжала снижаться в течение всего времени ожидания потомства, в результате достигнув 500 метров.

Также матери не горели желанием бегать в колесе в период вскармливания.

В чем причина такой резкой усталости

Ученые определили, что ключевую роль в этом играет гормон пролактин. Его выделяет гипофиз – железа внутренней секреции, расположенная в основании черепа и ответственная за метаболизм, процессы роста и развития организма. Пролактин не только контролирует выработку половых гормонов и участвует в формировании полового влечения, но и обеспечивает нормальное течение лактации.

Этот гормон имеет решающее значение для выработки молока, и мы ранее знали, что он также важен для взаимодействия между матерью и ребенком. Но то, что пролактин может влиять и на поведение, в частности физическую активность во время беременности, не подозревали... Мы подтвердили, что высвобождение пролактина, вызванное спариванием, приводит к заметному снижению активности у мышей на ранних сроках беременности, и этот угнетающее эффект сохраняется на протяжении всей беременности и в первые несколько дней лактации,

– сообщил руководитель исследования Шэрон Ледман.

Основные утверждения:

До родов уровень этого гормона повышается от 10 до 20 раз.

После рождения младенца он остается высоким, если женщина кормит грудью, и вскоре возвращается к норме.

Кстати, избыток пролактина может вызывать выработку грудного молока у мужчин и женщин, которые не ждут ребенка (в первом случае это означает снижение полового влечения и эректильную дисфункцию, во втором – проблемы с менструацией и бесплодия). Если уровень пролактина стабильно высок, есть риск, что речь идет о пролактино-незлокачественной опухоли гипофиза.

Во время дополнительных экспериментов оказалось, что введение пролактина резко снижает подвижность и у небеременных самок грызунов.