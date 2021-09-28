Почему беременным не стоит часто принимать парацетамол

Группа 13 ученых из США, Великобритании, Шотландии, Израиля, Европы, Канады, Бразилии и Австралии написали консенсусное заявление об использовании парацетамола/ацетаминофена (APAP) беременными женщинами.

Ученые предлагают беременным женщинам принимать парацетамол/ацетаминофен только в том случае, если это необходимо с медицинской точки зрения. При этом отмечается, что авторы не призывают к запрету использования препарата – они предлагают, чтобы беременные женщины принимали его с большей осторожностью из-за возможных рисков.

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Почему не стоит злоупотреблять парацетамолом во время беременности

Исследования последних лет показывают, что парацетамол может изменять развитие плода.

В некоторых случаях это может привести к проблемам с неврологическими, урологическими и репродуктивными расстройствами у ребенка.

Прежде чем прийти к такому выводу, ученые проанализировали 29 исследований и обнаружили признаки врожденных дефектов в 26 из них.

В связи с этим, научное сообщество призвало провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять возможные проблемы с препаратом, который используется беременными женщинами. Медицинское использование парацетамола обычно оправдано. Но препарат имеет репутацию безопасного универсального анальгетика, хотя это не совсем так.

Исследователи отметили, что, согласно текущим исследованиям, вероятность причинения вреда увеличивается с увеличением продолжительности использования препарата.

Как безопасно употреблять парацетамол

Ученые предлагают беременным женщинам рассмотреть возможность использования препарата для краткосрочного обезболивания. Но он не подходит для постоянного применения.