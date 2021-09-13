Почему беременным женщинам нужно заниматься спортом: новое исследование

Регулярные упражнения в первом триместре беременности снижают риск гестационного диабета, но физическая активность будущей матери имеет и другие важные преимущества. Если женщина много двигается, она в буквальном смысле помогает своему ребенку дышать.

Новое исследование здоровья младенцев

Чтобы оценить связь между физической активностью во время беременности и функцией легких у младенцев, специалисты воспользовались данными популяционного исследования о распространенности атопического дерматита среди детей в Норвегии и Швеции.

Также на тему: Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

В новое исследование были включены данные о спирометрии (измерение объема воздуха, который выдыхают и вдыхают) 814 младенцев с трехмесячного возраста. Ученые также проанализировали сведения о физической активности матерей на 18 неделе беременности.

Физическая активность беременных женщин улучшает здоровье детей

В целом, у 5,8% детей в этой группе выявили пониженную функцию легких. Из них 8,6% младенцев родились у матерей, которые поддерживали низкую физическую активность во время беременности. В то же время среди детей активных матерей таких детей было 4,2%. Кроме того, в этой группе детей отметили самые высокие показатели дыхательной функции.

Предыдущие исследования показали, что люди с низкой функцией легких в детстве, имеют повышенный риск астмы и других обструктивных заболеваний органов дыхания. Потенциальная связь между материнской пассивностью и низкой функцией легких в детстве усиливает важность консультирования беременных женщин по вопросам физической активности,

– написали авторы исследования.

Во время первых локдаунов в Европе высказывались предположения, что самоизоляция и другие ограничения приведут к взрывному увеличению рождаемости, поскольку пары будут больше времени проводить вместе. Но это привело к противоположному эффекту.