Команда ученых из Института Фернандеса Фигейры в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Университета Коменского в Братиславе (Словакия), Университетской клиники Левена (Бельгия), Линчепингского университета (Швеция) и вузов других стран проанализировали 64 случая мертворождения и четыре случая смерти новорожденных детей в 12 странах – у всех плацента была инфицирована SARS-CoV-2.

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Во всех случаях матери (в возрасте от 24 до 40 лет) не были вакцинированы и инфицировались коронавирусом, являясь беременными.

Плаценты передали на патологоанатомическое исследование, их взвесили, тщательно исследовали и взяли на месте несколько репрезентативных срезов плацентарной паренхимы. С помощью ПЦР-теста тканей, иммуногистохимии антигенов SARS-CoV-2 и других методов в тканях диагностировали коронавирусную инфекцию.

Результаты исследования

Нормальная плацента имеет здоровый красный оттенок и губчатую структуру. Образцы, которые изучили авторы работы, были твердыми и с темными пятнами мертвой ткани. По словам ученых, такого большого разрушения этого органа они еще не встречали.

Все признаки свидетельствовали о плацентите – воспалении плаценты, которое развивается из-за неинфекционных и инфекционных факторов. Его диагностировали у 65 из 68 (97%) образцов, в среднем было поражено 77,7% тканей. Еще в двух случаях, связанных с преждевременными родами, имелись признаки хронического гистиоцитарного интервилюзита. Кроме того, во всех 68 образцах наблюдалось повышенное отложение фибрина и некроз ворсинчатого трофобласта.

Повышенное периворсинчатое отложение фибрина – необычная аномалия. Фибрин/фибриноид препятствует нормальной перфузии и обмену газов и питательных веществ, захватывает ворсины хориона – часть плаценты, которая развивается, приводит к ишемии и некрозу ворсинок, вызывая плацентарную недостаточность.

Задолго до пандемии Covid-19 масштабное периворсинчатое отложение фибрина признали причиной перинатальной заболеваемости и смертности из-за гипоксического повреждения плода, которое включало самопроизвольный аборт, задержку внутриутробного развития, преждевременные роды, мертворождения, неонатальную смертность, неврологические заболевания у выживших младенцев и значительный риск рецидива,

– говорится в исследовании.

Некоторые образцы имели множественные межворсинчатые тромбы (в 25 из 68 случаев) и хронический виллит и повреждение плаценты (22 из 68 образцов).

Результаты вскрытия эмбрионов

Проведя вскрытие некоторых мертворожденных, в 63% случаях ученые не обнаружили существенных аномалий плода (за исключением внутриутробной гипоксии и асфиксии).

Вирус SARS-CoV-2 присутствовал в мазках из носогорла 16 из 28 изученных эмбрионов. У четырех мертворожденных, подвергнутых процедуре вскрытия, вирус был обнаружен во внутренних органах.

Авторы работы считают, что коронавирус достиг плаценты через кровоток, прикрепляясь к восприимчивым клеткам и вызывая отложения белка и необычную форму воспаления, которая блокировала кровообращение и кислород. Это привело к гибели ткани плаценты и удушью плода.

Чаще всего эмбрион погибал на 30-й неделе беременности. Ученые добавили, что самый высокий риск мертворождения, в частности у больных коронавирусом женщин, могут вызвать высокое кровяное давление, некоторые хронические заболевания и аномалии плода.