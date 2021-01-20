В СМИ информация о вакцинации от COVID-19 является неоднозначной. В конце концов часть респондентов против соответствующих прививок, даже если они будут бесплатными.

В то же время если сравнивать с весенним карантином – страх коронавируса постепенно исчезает, поскольку люди уже почти привыкли к соответствующей ситуации. Об этом в эфире 24 каналу рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

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Он отметил, что информационная политика власти влияла на оценку ситуации с коронавирусом, но нужно понимать – это был новый вызов для всего мира, а не только украинской власти.

По словам Мысива, ситуация вокруг COVID-19 была неким экспериментом всеобщего характера. Он отметил, что в случае вакцинации в Украине есть 2 фактора:

в целом вакцинацию в Украине, говорится не только о прививках от коронавируса, поддерживает примерно 70% респондентов, треть – относится негативно к любой вакцинации;

информация в СМИ о качестве и эффективности вакцины является очень неоднозначной и у людей есть страх делать прививки против COVID-19.

Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" обратил внимание на то, что в мировых новостях была информация о смерти среди представителей пенсионного возраста в Норвегии, которую хоть и не связывают с коронавирусом, однако все равно – такие ситуации влияют на мнения людей.

"Поэтому отношение к соответствующей вакцинации является достаточно осторожным, я бы не сказал, что оно настолько критическое, ведь часть людей готова вакцинироваться даже платной вакциной, если она будет проверенной", – подчеркнул Любомир Мысив.

Обратите внимание! Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что в случае, если прививка против коронавируса будет бесплатной, то 43% опрошенных украинцев планируют вакцинироваться, но 52% не будут ее делать.

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