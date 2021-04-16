Почему в Бразилии от коронавируса умирает так много детей
Смертность от коронавируса в Бразилии достигла пика. Кроме того, несмотря на распространенное мнение, что коронавирус редко убивает маленьких детей, в Бразилии от недуга умерли 1 300 младенцев.
Источник:ВВС
Заболеваемость в стране высокая
Теперь Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от COVID-19. Рост количества заражений увеличил вероятность заражения младенцев и детей младшего возраста в стране.
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Чем больше у нас больных, тем больше смертей во всех возрастных группах. А если бы пандемия была под контролем, этот сценарий, очевидно, можно было бы свести к минимуму,
– заметил Ренато Кфури – специалист Бразильского общества педиатров.
Почему выросла заболеваемость в Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару не хочет вводить карантин, а в стране стремительно распространяется новый штамм коронавирус P.1. Он опасен тем, что заразиться могут и те, кто уже переболел.
В прошлом месяце в Бразилии умерло вдвое больше людей, чем в любой другой месяц пандемии, и число жертв продолжает расти.
Еще одной проблемой, которая обуславливает высокую смертность среди детей, является отсутствие диагностики COVID-19.
Причина не только в ограниченных возможностях тестирования. У детей легче не заметить или неправильно диагностировать симптомы, поскольку у них коронавирусная болезнь обычно проявляется иначе.
Основными факторами риска смерти от коронавируса у детей являются сопутствующие болезни и экономическая уязвимость.
В группе наибольшего риска – темнокожие дети и дети из очень бедных семей, поскольку им труднее всего получить помощь. Из-за плохих социальных условий они не могут соблюдать дистанцию в случае инфицирования, а также не имеют доступа к местным отделениям интенсивной терапии,
– резюмировали эксперты.
Эти дети недоедают, что ухудшает иммунную систему.
Ученые отмечают, что риск смерти в этой возрастной группе все еще "очень низкий" – текущие данные свидетельствуют, что лишь 0,58% с 345 287 случаев смерти от коронавируса в Бразилии на сегодня приходятся на детей в возрасте 0-9 лет, но это более чем 2000 детей.
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