Смертность от коронавируса в Бразилии достигла пика. Кроме того, несмотря на распространенное мнение, что коронавирус редко убивает маленьких детей, в Бразилии от недуга умерли 1 300 младенцев.

Заболеваемость в стране высокая

Теперь Бразилия вышла на второе место в мире по количеству смертей от COVID-19. Рост количества заражений увеличил вероятность заражения младенцев и детей младшего возраста в стране.

К теме Как быстро исчезают антитела к коронавирусу: новые данные

Чем больше у нас больных, тем больше смертей во всех возрастных группах. А если бы пандемия была под контролем, этот сценарий, очевидно, можно было бы свести к минимуму,

– заметил Ренато Кфури – специалист Бразильского общества педиатров.

Высокий уровень заболеваемости поразил систему здравоохранения Бразилии: запасы кислорода уменьшаются, не хватает лекарств, а во многих отделениях интенсивной терапии по всей стране не хватает коек.

Почему выросла заболеваемость в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару не хочет вводить карантин, а в стране стремительно распространяется новый штамм коронавирус P.1. Он опасен тем, что заразиться могут и те, кто уже переболел.

В прошлом месяце в Бразилии умерло вдвое больше людей, чем в любой другой месяц пандемии, и число жертв продолжает расти.

Еще одной проблемой, которая обуславливает высокую смертность среди детей, является отсутствие диагностики COVID-19.

Причина не только в ограниченных возможностях тестирования. У детей легче не заметить или неправильно диагностировать симптомы, поскольку у них коронавирусная болезнь обычно проявляется иначе.

У детей более сильная диарея, боль в животе и груди. Поскольку диагноз ставят с опозданием, в больницу они поступают с тяжелыми осложнениями, как следствие – высокая смертность.

Основными факторами риска смерти от коронавируса у детей являются сопутствующие болезни и экономическая уязвимость.

В группе наибольшего риска – темнокожие дети и дети из очень бедных семей, поскольку им труднее всего получить помощь. Из-за плохих социальных условий они не могут соблюдать дистанцию в случае инфицирования, а также не имеют доступа к местным отделениям интенсивной терапии,

– резюмировали эксперты.

Эти дети недоедают, что ухудшает иммунную систему.

Ученые отмечают, что риск смерти в этой возрастной группе все еще "очень низкий" – текущие данные свидетельствуют, что лишь 0,58% с 345 287 случаев смерти от коронавируса в Бразилии на сегодня приходятся на детей в возрасте 0-9 лет, но это более чем 2000 детей.