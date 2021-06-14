14 июня в 1868 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови человека. Четыре международные организации, которые занимаются пропагандой добровольного донорства, инициировали проведение этого праздника: Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация Красного Креста, Федерация организаций доноров крови и Общество по переливанию крови.

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В ЦОС Украины рассказали, почему стать донором – это полезно. К примеру, у доноров значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Американская Медицинская Ассоциация убеждает, что люди, которые сдавали кровь каждые полгода, имели меньше инфарктов и инсультов.

Также в ЦОС вспомнили о масштабном исследовании финских доноров, которое показало, что сдача крови хотя бы раз в год снизила риск болезней сердца на 88%.

У доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень – следовательно, меньше вероятность сердечно-сосудистых болезней. У доноров меньше риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани,

– заявили представители Минздрава.

Также у доноров меньше проявлений воспаления и выше так называемый антиоксидантный статус – их организм лучше обезвреживает свободные радикалы.

Кроме того, донору регулярно и бесплатно делают анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Всемирный день донора отмечают 14 июня / Фото: Getty Images

Что делать перед сдачей крови: